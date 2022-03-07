Світові ціни на продовольство досягли рекордного рівня в історії

Базовий індикатор світових цін на продовольство виріс в лютому, досягнувши історичного максимуму. Індекс цін на продовольство ФАО в лютому 140,7 пункту, що на 3,1 пункту вище, ніж у лютому 2011 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на рослинні олії ФАО очолив зростання, піднявшись на 8,5% порівняно з попереднім місяцем і досяг нового рекордного рівня. Ціни ростуть через побоювання зниження експорту в Чорноморському регіоні.

Індекс цін на молочні продукти ФАО в лютому був в середньому на 6,4% а вище, ніж у січні, що було обумовлено більш низькою, ніж очікувалося, пропозицією молока.

Індекс цін на зернові ФАО збільшився на 3,0% порівняно з попереднім місяцем. При цьому міжнародні ціни на кукурудзу зросли на 5,1% через невизначеність щодо експорту кукурудзи з України. Світові ціни на пшеницю зросли на 2,1 відсотка, в значній мірі відображаючи невизначеність щодо глобальних потоків поставок з портів Чорного моря.

Індекс цін на м'ясо ФАО виріс на 1,1% в порівнянні з січнем, при цьому міжнародні котирування на яловичину досягли нового рекордно високого рівня на тлі високого світового попиту на імпорт.

Індекс цін на цукор ФАО знизився на 1,9% на тлі сприятливих перспектив виробництва в основних країнах-експортерах, таких як Індія і Таїланд.