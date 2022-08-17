Мировые цены на нефть снова выросли после падения до минимума за полгода

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6%, до 92,90 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,7% до 87,15 долларов за баррель.

Контракты упали примерно на 3% во вторник, так как слабые данные о строительстве жилья в США вызвали опасения по поводу потенциальной глобальной рецессии.

"Сокращение запасов бензина в США вторую неделю подряд убедило инвесторов в том, что спрос является устойчивым, что побуждает к покупкам", - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

По его словам, тем не менее ожидается, что рынок нефти останется под давлением с довольно высокой волатильностью из-за опасений по поводу потенциальной глобальной рецессии.

Инвесторы также ожидали ясности в отношении переговоров по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года. По словам аналитиков, поставки нефти могут возрасти, если Иран и США примут предложение Европейского союза, которое снимет санкции с иранского экспорта нефти.

ЕС и Соединенные Штаты заявили во вторник, что изучают реакцию Ирана на то, что ЕС назвал своим "окончательным" предложением по спасению ядерной сделки 2015 года после того, как Тегеран призвал Вашингтон проявить гибкость.

"Когда цены на WTI были намного выше 100 долларов, возобновление иранского ядерного соглашения выглядело как потенциально выигрышный среднесрочный вопрос, но, по-видимому, это менее убедительный аргумент в контексте текущих цен и безопасности", - сказала аналитик RBC Capital Хелима Крофт.

По его словам, европейцы, вероятно, более заинтересованы в заключении сделки, учитывая надвигающуюся нехватку поставок, с которой столкнется континент, когда в декабре вступят в силу антироссийские санкции.

Европейский союз прекратит закупать всю российскую сырую нефть, доставляемую по морю, с начала декабря, а через два месяца запретит все российские нефтепродукты в рамках санкций, введенных в связи с вторжением Москвы в Украину.

Между тем, во вторник Barclays понизил свои прогнозы цен на нефть Brent на 8 долларов за баррель на 2022 и 2023 годы, поскольку ожидает большого излишка сырой нефти в ближайшей перспективе из-за "устойчивых" поставок из России. Согласно прогнозу, цены на газ в 2023 году составят 1283,5 долларов, в 2024 году - 1007,3 долларов.