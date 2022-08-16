Нефть продолжает дешеветь: что влияет на мировые цены

Цены на нефть упали во вторник, 16 августа, так как мрачные экономические данные от крупнейшего покупателя сырой нефти Китая усилили опасения по поводу глобальной рецессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,8%, до 94,37 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 0,5%, до 88,97 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть упали примерно на 3% в ходе предыдущей сессии.

Центральный банк Китая снизил кредитные ставки, чтобы оживить спрос, поскольку в июле экономика неожиданно замедлилась, а промышленная и розничная активность сократилась из-за политики Пекина по борьбе с COVID-19 и имущественного кризиса.

"Цены на сырьевые товары по всем направлениям оказались под давлением, поскольку июльские экономические данные Китая нарисовали более пессимистическую картину роста, чем ожидалось ранее, что вызвало новые опасения по поводу перспектив спроса", - написал в заметке Йип Джун Ронг, рыночный стратег из IG Group.

Инвесторы также следили за переговорами о возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015 года. По мнению аналитиков, на рынок может выйти больше нефти, если Иран и США примут предложение Европейского союза, которое снимет санкции в отношении экспорта иранской нефти.

Иран ответил на "окончательный" проект текста Европейского союза, чтобы спасти ядерную сделку 2015 года, в понедельник, сказал официальный представитель ЕС, но не предоставил никаких подробностей об ответе Ирана на текст. Министр иностранных дел Ирана призвал США проявить гибкость для решения трех оставшихся вопросов.

В Соединенных Штатах общий объем добычи в основных сланцевых месторождениях США вырастет в сентябре до 9,049 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с марта 2020 года, говорится в отчете Управления энергетической информации США (EIA).