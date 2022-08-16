ua ru
Вт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нефть продолжает дешеветь: что влияет на мировые цены

Новина українською →
Украина, Вторник 16 августа 2022 08:29
Нефть продолжает дешеветь: что влияет на мировые цены Фото: Цены на нефть падают 16 августа из-за плохих данных из Китая (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали во вторник, 16 августа, так как мрачные экономические данные от крупнейшего покупателя сырой нефти Китая усилили опасения по поводу глобальной рецессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,8%, до 94,37 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 0,5%, до 88,97 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть упали примерно на 3% в ходе предыдущей сессии.

Центральный банк Китая снизил кредитные ставки, чтобы оживить спрос, поскольку в июле экономика неожиданно замедлилась, а промышленная и розничная активность сократилась из-за политики Пекина по борьбе с COVID-19 и имущественного кризиса.

"Цены на сырьевые товары по всем направлениям оказались под давлением, поскольку июльские экономические данные Китая нарисовали более пессимистическую картину роста, чем ожидалось ранее, что вызвало новые опасения по поводу перспектив спроса", - написал в заметке Йип Джун Ронг, рыночный стратег из IG Group.

Инвесторы также следили за переговорами о возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015 года. По мнению аналитиков, на рынок может выйти больше нефти, если Иран и США примут предложение Европейского союза, которое снимет санкции в отношении экспорта иранской нефти.

Иран ответил на "окончательный" проект текста Европейского союза, чтобы спасти ядерную сделку 2015 года, в понедельник, сказал официальный представитель ЕС, но не предоставил никаких подробностей об ответе Ирана на текст. Министр иностранных дел Ирана призвал США проявить гибкость для решения трех оставшихся вопросов.

В Соединенных Штатах общий объем добычи в основных сланцевых месторождениях США вырастет в сентябре до 9,049 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с марта 2020 года, говорится в отчете Управления энергетической информации США (EIA).

Напомним, НБУ повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022 году с 74 до 104,9 долларов за баррель. Ожидается, что в 2023 году цена будет 94,3 долларов, в 2024 году - 81,4 долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
DAILY
Какое украинское оружие громит армию Путина и что ждет нашу "оборонку"
Юлия Акимовакорреспондент Какое украинское оружие громит армию Путина и что ждет нашу "оборонку"