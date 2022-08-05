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Мировые цены на нефть стабильны после падения до довоенного уровня

Фото: нефть упала до довоенных уровней (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть стабилизировались на азиатских торгах в пятницу, 5 августа, после того, как достигли самого низкого уровня с момента февральского вторжения России в Украину на предыдущей сессии. На рынок влияют опасения по поводу дефицита предложения и замедления спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent подорожала 0,1%, до 94,25 долларов за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,3% до 88,81 долларов за баррель.

На этой неделе цены на нефть оказались под давлением, так как рынок беспокоился о влиянии инфляции на экономический рост и спрос, хотя признаки дефицита предложения удерживали нижний предел цен.

"Скудный рост предложения ОПЕК подчеркивает ограниченную способность рынка справляться с дальнейшим дефицитом", - говорят аналитики ANZ Research.

В сентябре ОПЕК+ намерена увеличить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. По данным ОПЕК, это повышение является одним из самых незначительных с момента введения квот ОПЕК в 1982 году.

Ожидается, что опасения по поводу предложения усилится ближе к зиме, поскольку санкции Европейского союза, запрещающие морской импорт российской нефти и нефтепродуктов, вступят в силу 5 декабря.

"Поскольку ЕС прекращает морские перевозки российского импорта, возникает ключевой вопрос о том, перенаправят ли ближневосточные производители свои баррели в Европу, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту", - сказал аналитик РБК Майкл Тран.

На данный момент признаки замедления экономического роста сдерживают восстановление цен. Беспокойство по поводу рецессии усилилось после того, как Банк Англии предупредил о затянувшемся спаде после того, как он повысил процентные ставки на максимум с 1995 года.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть 3 августа упали до самого низкого уровня с февраля после того, как ОПЕК+ согласилась повысить целевой показатель добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, что составляет около 0,1% от мирового спроса на нефть.

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Нефть