Мировые цены на нефть стабильны после падения до довоенного уровня

Нефть марки Brent подорожала 0,1%, до 94,25 долларов за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,3% до 88,81 долларов за баррель.

На этой неделе цены на нефть оказались под давлением, так как рынок беспокоился о влиянии инфляции на экономический рост и спрос, хотя признаки дефицита предложения удерживали нижний предел цен.

"Скудный рост предложения ОПЕК подчеркивает ограниченную способность рынка справляться с дальнейшим дефицитом", - говорят аналитики ANZ Research.

В сентябре ОПЕК+ намерена увеличить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. По данным ОПЕК, это повышение является одним из самых незначительных с момента введения квот ОПЕК в 1982 году.

Ожидается, что опасения по поводу предложения усилится ближе к зиме, поскольку санкции Европейского союза, запрещающие морской импорт российской нефти и нефтепродуктов, вступят в силу 5 декабря.

"Поскольку ЕС прекращает морские перевозки российского импорта, возникает ключевой вопрос о том, перенаправят ли ближневосточные производители свои баррели в Европу, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту", - сказал аналитик РБК Майкл Тран.

На данный момент признаки замедления экономического роста сдерживают восстановление цен. Беспокойство по поводу рецессии усилилось после того, как Банк Англии предупредил о затянувшемся спаде после того, как он повысил процентные ставки на максимум с 1995 года.