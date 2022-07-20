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Мировые цены на нефть снижаются: что стало причиной

Фото: нефть дешевеет под влиянием рецессии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снизились в среду, 20 июля под давлением усилий мировых центральных банков по сдерживанию инфляции. Нефть дешевеет на фоне ослабления спроса на нефтепродукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,3%, до 106,98 долларов за баррель, в то время нефть марки WTI с поставкой в августе подешевела на 0,7%, до 103,53 долларов за баррель.

На цены влияют опасения по поводу поставок из-за западных санкций против России и заявления центральных банков о том, что они повысят процентные ставки для борьбы с инфляцией.

Оба контракта выросли примерно на 1% во вторник из-за ограниченных поставок по всему миру. Цены в ближайшие месяцы выше, чем в будущие месяцы, что указывает на дефицит предложения.

В пятницу открытый интерес к фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже упал до самого низкого уровня с сентября 2015 года, поскольку инвесторы сокращают рискованные активы, такие как сырьевые товары, опасаясь, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки в США.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен назвала "обнадеживающими" переговоры с Индией о предлагаемом ценовом потолке на российскую нефть. Вашингтон продвигает план, чтобы снизить цены на нефть и затруднить Москве финансирование войны против Украины.

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Нефть