Світові ціни на нафту знижуються: що стало причиною

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,3%, до 106,98 доларів за барель, в той час нафта марки WTI з поставкою в серпні подешевшала на 0,7%, до 103,53 доларів за барель.

На ціни впливають побоювання з приводу поставок через західні санкції проти Росії і заяви центральних банків про те, що вони підвищать процентні ставки для боротьби з інфляцією.

Обидва контракти зросли приблизно на 1% у вівторок через обмежені поставки по всьому світу. Ціни в найближчі місяці вище, ніж у майбутні місяці, що вказує на дефіцит пропозиції.

У п'ятницю відкритий інтерес до ф'ючерсів на Нью-Йоркській товарній біржі впав до найнижчого рівня з вересня 2015 року, оскільки інвестори скорочують ризиковані активи, такі як сировинні товари, побоюючись, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати процентні ставки в США.