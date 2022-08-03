Мировые цены на нефть снижаются перед встречей ОПЕК+

Цены на нефть упали в среду, 3 августа, в преддверии встречи производителей ОПЕК+. Нефть дешевеет из-за опасений замедления глобального роста, ударившего по спросу на топливо, и укрепления доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,4% до 100,16 долларов за. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,4% до 94,07 долларов за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти и союзники, включая Россию (ОПЕК+) встречаются в среду. Источники в ОПЕК+ сообщили на прошлой неделе, что группа, скорее всего, сохранит добычу в сентябре без изменений или немного увеличит ее.

Аналитики не ожидают никаких изменений из-за слабого прогноза спроса на фоне роста опасений по поводу рецессии, и говорят, что ведущий производитель Саудовская Аравия может не захотеть наращивать добычу за счет России, партнера ОПЕК+, которая пострадала от санкций вторжения в Украину.

"Главным событием на этой неделе для нефти остается сегодняшнее решение ОПЕК+, которое должно держать цены в некотором диапазоне до тех пор, пока ОПЕК и ее партнеры не решат, что делать с добычей в сентябре", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

На перспективы спроса влияют несколько факторов, в том числе растущие опасения по поводу экономического спада в Соединенных Штатах и Европе, долговой кризис в странах с формирующимся рынком и политика Китая по борьбе с COVID-09, сдерживающая активность крупнейшего в мире импортера нефти, считает аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

"Мы видим растущие риски снижения нашего прогноза цен на нефть на уровне 100 долларов за баррель в четвертом квартале 2022 года, поскольку опасения по поводу мирового спроса продолжают расти", - сказал Дхар.

Укрепление доллара, подкрепленное комментариями представителей Федеральной резервной системы США, намекающими на дальнейшее повышение процентных ставок для сдерживания инфляции, также оказало давление на цены на нефть, поскольку более твердый доллар делает нефть более дорогой для держателей других валют.