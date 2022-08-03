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Світові ціни на нафту знижуються перед зустріччю ОПЕК+

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Україна, Середа 03 серпня 2022 08:55
Світові ціни на нафту знижуються перед зустріччю ОПЕК+ Фото: ціни на нафту знижуються 3 серпня перед зустріччю ОПЕК+ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в середу, 3 серпня, напередодні зустрічі виробників ОПЕК+. Нафта дешевшає через побоювання уповільнення глобального зростання, що вдарило по попиту на паливо, і зміцнення долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,4% до 100,16 доларів за. Ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 0,4% до 94,07 доларів за барель.

Організація країн-експортерів нафти і союзники, включаючи Росію (ОПЕК+) зустрічаються в середу. Джерела в ОПЕК + повідомили минулого тижня, що група, швидше за все, збереже видобуток у вересні без змін або трохи збільшить її.

Аналітики не очікують ніяких змін через слабкий прогноз попиту на тлі зростання побоювань з приводу рецесії, і кажуть, що провідний виробник Саудівська Аравія може не захотіти нарощувати видобуток за рахунок Росії, партнера ОПЕК+, яка постраждала від санкцій вторгнення в Україну.

"Головною подією на цьому тижні для нафти залишається сьогоднішнє рішення ОПЕК+, яке повинно тримати ціни в деякому діапазоні до тих пір, поки ОПЕК і її партнери не вирішать, що робити з видобутком у вересні", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

На перспективи попиту впливають кілька факторів, у тому числі зростаючі побоювання з приводу економічного спаду в Сполучених Штатах і Європі, боргова криза в країнах з ринком, що формується і політика Китаю по боротьбі з COVID-09, що стримує активність найбільшого в світі імпортера нафти, вважає аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар.

"Ми бачимо зростаючі ризики зниження нашого прогнозу цін на нафту на рівні 100 доларів за барель в четвертому кварталі 2022 року, оскільки побоювання з приводу світового попиту продовжують зростати", - сказав Дхар.

Зміцнення долара, підкріплене коментарями представників Федеральної резервної системи США, що натякають на подальше підвищення процентних ставок для стримування інфляції, також чинило тиск на ціни на нафту, оскільки більш твердий Долар робить нафту дорожчою для власників інших валют.

Нагадаємо, НБУ підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent в 2022 році з 74 до 104,9 доларів за барель. Очікується, що в 2023 році ціна буде 94,3 доларів, в 2024 році - 81,4 доларів.

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