Мировые цены на нефть растут второй день подряд: в чем причина

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в сентябре выросли на 1,4% до 106,66 долларов за баррель, продолжив рост на 1,9% в предыдущий день. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,4% до 98,04 долларов за баррель, прибавив 2,1% в понедельник.

Действия Кремля

В понедельник Россия усилила давление на Европу, поскольку "Газпром" заявил, что поставки по газопроводу "Северный поток-1" в Германию сократятся до 20% пропускной способности.

Сокращение поставок из России приведет к тому, что страны не смогут выполнить свои задачи по пополнению хранилищ природного газа перед зимним периодом спроса. Германии, крупнейшей экономике Европы, грозит нормирование газа для промышленности, чтобы согреть своих граждан в зимние месяцы.

Это может подтолкнуть конечных потребителей к замене газа на нефтепродукты, особенно на дизельное топливо. Но это также сопряжено с риском, поскольку Россия поставляет большую часть дизельного топлива в регион, и ожидается, что цены для водителей, зависящих от топлива, вырастут.

"Повышение цен на газ, вызванное нехваткой газа из России, может привести к дополнительному переключению с газа на сырую нефть и поддержать цены на нефть", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Поставки нефти, нефтепродуктов и газа в Европу были нарушены из-за сочетания западных санкций и споров о платежах с Россией после ее вторжения на Украину 24 февраля.

Ставка ФРС

Тем не менее падение спроса из-за недавних высоких цен на нефть и топливо, а также ожидание повышения процентных ставок в США оказали давление на цены.

"Перетягивание каната между опасениями по поводу ослабления спроса из-за замедления экономического роста на фоне повышения процентных ставок в США и опасениями риска предложения из-за затянувшегося российско-украинского конфликта, вероятно, будет продолжаться еще некоторое время", - сказал Кикукава, прогнозируя, что WTI будет торговаться в диапазоне около 100 долларов за баррель.

Ожидается, что центральный банк США повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов по завершении своего совещания в среду. Это увеличение может снизить экономическую активность и, таким образом, повлиять на рост спроса на топливо.

По словам аналитиков Haitong Futures, настроения участников рынка колеблются между опасениями по поводу нестабильности предложения и ожиданиями снижения спроса на топливо под понижательным давлением мировой экономики.

Разрыв между европейским и международным эталоном нефти Brent и американским эталоном WTI увеличился до уровней, невиданных с июня 2019 года, поскольку снижение спроса на бензин в Соединенных Штатах оказывает давление на американскую нефть, в то время как ограниченное предложение поддерживает Brent.