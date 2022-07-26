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Світові ціни на нафту ростуть другий день поспіль: у чому причина

Фото: ціни на нафту ростуть через скорочення поставок газу "Газпромом" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту виросли у вівторок, 26 липня другий день поспіль на тлі побоювань з приводу скорочення поставок до Європи після того, як Росія скоротила подачу газу по магістральному трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставками у вересні виросли на 1,4% до 106,66 доларів за барель, продовживши зростання на 1,9% в попередній день. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 1,4% до 98,04 доларів за барель, додавши 2,1% в понеділок.

Дії Кремля

У понеділок Росія посилила тиск на Європу, оскільки "Газпром" заявив, що поставки по газопроводу "Північний потік-1" до Німеччини скоротяться до 20% пропускної здатності.

Скорочення поставок з Росії призведе до того, що країни не зможуть виконати свої завдання з поповнення сховищ природного газу перед зимовим періодом попиту. Німеччині, найбільшій економіці Європи, загрожує нормування газу для промисловості, щоб зігріти своїх громадян в зимові місяці.

Це може підштовхнути кінцевих споживачів до заміни газу на нафтопродукти, особливо на дизельне паливо. Але це також є ризиком, оскільки Росія постачає більшу частину дизельного палива в регіон, і очікується, що ціни на паливо-залежні водії зростуть.

"Підвищення цін на газ, викликане нестачею газу з Росії, може призвести до додаткового переходу з газу на сиру нафту і підтримати ціни на нафту", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

Поставки нафти, нафтопродуктів і газу в Європу були порушені через поєднання західних санкцій і суперечок про платежі з Росією після її вторгнення на Україну 24 лютого.

Ставка ФРС

Проте падіння попиту через недавні високі ціни на нафту і паливо, а також очікування підвищення процентних ставок в США чинили тиск на ціни.

"Перетягування каната між побоюваннями з приводу ослаблення попиту через уповільнення економічного зростання на тлі підвищення процентних ставок в США і побоюваннями ризику пропозиції через тривалий російсько-український конфлікт, ймовірно, триватиме ще деякий час",- сказав Кікукава, прогнозуючи, що WTI буде торгуватися в діапазоні близько 100 доларів за барель.

Очікується, що центральний банк США підвищить процентні ставки на 75 базисних пунктів після завершення своєї наради в середу. Це збільшення може знизити економічну активність і, таким чином, вплинути на зростання попиту на паливо.

За словами аналітиків Haitong Futures, настрої учасників ринку коливаються між побоюваннями з приводу нестабільності пропозиції і очікуваннями зниження попиту на паливо під знижувальним тиском світової економіки.

Розрив між європейським і міжнародним еталоном нафти Brent і американським еталоном WTI збільшився до рівнів, небачених з червня 2019 року, оскільки зниження попиту на бензин в Сполучених Штатах чинить тиск на американську нафту, в той час як обмежена пропозиція підтримує Brent.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек звинуватив Росію у торговельній війні через скорочення поставок газу.

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Нафта