Мировые цены на нефть снова растут после резкого падения

Цены на нефть восстановились в четверг, 16 июня, после резкого падения на предыдущей сессии. Этому чему способствовало ограниченное предложение нефти и пиковое летнее потребление после того, как повышение процентной ставки в США вызвало опасения относительно замедления экономического роста и снижения спроса на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7%, до 119,28 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 0,9% до 116,33 долларов за баррель.

Цены упали более чем на 2% за ночь после того, как Федеральная резервная система повысила процентную ставку на три четверти процентного пункта, что стало самым большим повышением с 1994 года.

Инвесторы по-прежнему были сосредоточены на дефиците предложения и устойчивом спросе, поскольку западные санкции ограничили доступ к российской нефти.

"В целом вчерашняя сессия была нестабильной практически на всех рынках. Жесткие фундаментальные показатели предполагают, что любые падения цен на нефть, вероятно, будут кратковременными или неглубокими, или, возможно, и тем, и другим", - сказал Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.

Оптимизм в отношении того, что спрос на нефть в Китае восстановится после ослабления ограничений, связанных с COVID-19, также поддержал прогноз цен.

"Восстановление спроса на нефть в Китае и ожидаемое сезонное увеличение спроса на нефть в странах ОЭСР в августе повышают ценовой риск до 3 квартала 2022 года", - сказал Баден Мур, глава отдела исследований сырьевых товаров в Национальном банке Австралии.

Согласно данным Управления энергетической информации, добыча нефти в США, которая в последние несколько месяцев в основном оставалась на прежнем уровне, на прошлой неделе выросла на 100 тысяч баррелей в сутки до 12 миллионов баррелей в сутки, что является самым высоким уровнем с апреля 2020 года.