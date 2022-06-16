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Світові ціни на нафту знову ростуть після різкого падіння

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Токіо, Четвер 16 червня 2022 08:26
Світові ціни на нафту знову ростуть після різкого падіння Фото: ціни на нафту ростуть, незважаючи на підвищення ставки ФРС США (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту відновилися в четвер, 16 червня, після різкого падіння на попередній сесії. Цьому чому сприяло обмежена пропозиція нафти і пікове літнє споживання після того, як підвищення процентної ставки в США викликало побоювання щодо уповільнення економічного зростання і зниження попиту на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,7%, до 119,28 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки WTI виросли на 0,9% до 116,33 доларів за барель.

Ціни впали більш ніж на 2% за ніч після того, як Федеральна резервна система підвищила процентну ставку на три чверті процентного пункту, що стало найбільшим підвищенням з 1994 року.

Інвестори як і раніше були зосереджені на дефіциті пропозиції і стійкому попиті, оскільки західні санкції обмежили доступ до російської нафти.

"В цілому вчорашня сесія була нестабільною практично на всіх ринках. Жорсткі фундаментальні показники припускають, що будь - які падіння цін на нафту, ймовірно, будуть короткочасними або неглибокими, або, можливо, і тим, і іншим", - сказав Хоуі Лі, економіст сінгапурського банку OCBC.

Оптимізм щодо того, що попит на нафту в Китаї відновиться після ослаблення обмежень, пов'язаних з COVID-19, також підтримав прогноз цін.

"Відновлення попиту на нафту в Китаї і очікуване сезонне збільшення попиту на нафту в країнах ОЕСР в серпні підвищують ціновий ризик до 3 кварталу 2022 року", - сказав Баден Мур, глава відділу досліджень сировинних товарів в Національному банку Австралії.

Згідно з даними Управління енергетичної інформації, видобуток нафти в США, яка в останні кілька місяців в основному залишалася на колишньому рівні, минулого тижня зросла на 100 тисяч барелів на добу до 12 мільйонів барелів на добу, що є найвищим рівнем з квітня 2020 року.

Нагадаємо, 15 червня Федеральна резервна система США підвищила базову ставку на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5-1,75%. Це найбільше з 1994 року одномоментне підвищення базової ставки.

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