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Мировые цены на нефть прекратили рост: что стало причиной

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Токио, Среда 15 июня 2022 08:29
Мировые цены на нефть прекратили рост: что стало причиной Фото: Цены на нефть прекратили рост (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть немного выросли в среду, 15 июня, восстановившись после потерь в начале сессии. Цены колеблются на фоне опасений по поводу спроса на топливо и экономики в целом в преддверии ожидаемого значительного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На волатильных торгах августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1%, до 121,32 долларов. Американская нефть марки WTI с поставкой в июле подорожала на 0,1%, до 119,08 долларов.

Растущая инфляция заставила инвесторов и нефтяных трейдеров готовиться к крупному шагу ФРС на этой неделе - повышению процентной ставки на 75 базисных пунктов, что станет самым большим повышением процентной ставки в США за 28 лет.

"Агрессивно-ястребиный сигнал от ФРС (США) может усилить опасения по поводу глобальной рецессии, что может снизить спрос на энергетическом рынке", - сказала Леона Лю, аналитик сингапурской DailyFX.

По ее словам, если сегодня вечером ФРС объявит о повышении на 75 базисных пунктов, цены на нефть могут заметно ослабнуть по отношению к доллару в краткосрочной перспективе, поскольку ястребиная ФРС может подтолкнуть инвесторов к притоку инвестиций в доллар-убежище и ударить по чувствительным к риску активам, таким как нефть.

В своем ежемесячном отчете Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) придерживается своего прогноза о том, что мировой спрос на нефть превысит допандемический уровень в 2022 году.

Напомним, цены на нефть немного снизились во вторник, 14 июня. Опасения, что спрос на топливо пострадает из-за возможной рецессии и новых ограничений на COVID-19 в Китае, перевесили дефицит мировых запасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

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