Мировые цены на нефть опустились до минимума с февраля: что стало причиной

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1%, до 93,75 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,1%, до 88,21 долларjd за баррель.

Цены выросли более чем на 1% в течение предыдущей сессии, хотя нефть марки Brent достигла самого низкого уровня с февраля.

Цены пали за последние несколько месяцев, так как инвесторы реагируют на экономические данные, которые вызвали опасения по поводу потенциальной рецессии, которая может повредить спросу на энергию.

Инфляция в Великобритании подскочила до 10,1% в июле, самого высокого уровня с февраля 1982 года, что усилило давление на домохозяйства.

Что касается предложения, Россия начала постепенно увеличивать добычу нефти после ограничений, связанных с санкциями, и по мере того, как азиатские покупатели увеличили закупки, что вынудило Москву повысить свои прогнозы по добыче и экспорту до конца 2025 года.

Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии вырос в июне, а добыча увеличилась до более чем двухлетнего максимума.

Ожидается, что доходы России от экспорта энергоносителей в этом году вырастут на 38% отчасти из-за увеличения объемов экспорта нефти, что свидетельствует о том, что поставки из страны не пострадали так сильно, как первоначально ожидали рынки.

Тем временем рынок ожидает развития событий на переговорах по возобновлению ядерной сделки Ирана с мировыми державами 2015 года, что в конечном итоге может привести к увеличению экспорта иранской нефти.

Экспорт иранской нефти может расти третий месяц подряд в августе благодаря спросу со стороны Китая, поскольку российская нефть дорожает.