Мировые цены на нефть начали снижаться: в чем причина

Цены на нефть упали во вторник, 13 сентября, поскольку опасения инвесторов по поводу снижения спроса в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, и дальнейшего повышения процентных ставок в США и Европе компенсировали опасения по поводу дефицита топлива в преддверии зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нефть марки Brent подешевела на 0,4%, до 93,66 долларов, в то время как нефть марки WTI снизилась на 0,2%, до 87,58 долларов за баррель. Оба контракта упали более чем на 1 доллар в начале сессии, прервав трехдневный рост.

COVID-19 сдерживает Китай, второго по величине потребителя нефти в мире, что вновь вызывает обеспокоенность по поводу снижения мирового спроса на топливо. По сообщению государственных СМИ, количество поездок, совершенных во время трехдневного фестиваля середины осени в стране, сократилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом, поскольку политика страны в отношении нулевого COVID не поощряет людей путешествовать.

"Обширные блокировки COVID и массовое тестирование в Китае сказываются на рынках нефти из-за проблем со спросом, - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets. - Кроме того, шансы на то, что ФРС продолжит агрессивное повышение ставок, увеличатся, если индекс потребительских цен США выйдет более горячим, чем ожидалось".

Данные индекса потребительских цен США будут опубликованы во вторник, и, хотя ожидается, что уровень базовой инфляции может показать пик, Европейский центральный банк и Федеральная резервная система готовы к дальнейшему повышению процентных ставок для борьбы с инфляцией.

Это может поднять стоимость доллара США по отношению к другим мировым валютам и сделать номинированную в долларах нефть более дорогой для инвесторов.

Беспокойство по поводу сокращения запасов также способствовало росту цен.

В Соединенных Штатах стратегический нефтяной резерв (SPR) сократился на 8,4 млн баррелей до 434,1 млн баррелей за неделю, закончившуюся 9 сентября, что является самым низким показателем с октября 1984 года.

Президент США Джо Байден в марте установил план выпуска 1 миллиона баррелей в день в течение шести месяцев из SPR, чтобы справиться с высокими ценами на топливо в США, которые способствовали инфляции.

Перспективы возрождения ядерной сделки Запада с Ираном оставались туманными. В понедельник Германия выразила сожаление по поводу того, что Тегеран не ответил положительно на предложения Европы о возобновлении соглашения 2015 года.