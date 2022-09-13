Світові ціни на нафту почали знижуватися: в чому причина

Ціни на нафту впали у вівторок, 13 вересня, оскільки побоювання інвесторів з приводу зниження попиту в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, і подальшого підвищення процентних ставок в США і Європі компенсували побоювання з приводу дефіциту палива напередодні зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent подешевшала на 0,4%, до 93,66 доларів, у той час як нафта марки WTI знизилася на 0,2%, до 87,58 доларів за барель. Обидва контракти впали більш ніж на 1 долар на початку сесії, перервавши триденне зростання.

COVID-19 стримує Китай, другого за величиною споживача нафти у світі, що знову викликає стурбованість з приводу зниження світового попиту на паливо. За повідомленням державних ЗМІ, кількість поїздок, здійснених під час триденного фестивалю середини осені в країні, скоротилася більш ніж на третину в порівнянні з минулим роком, оскільки політика країни щодо нульового COVID не заохочує людей подорожувати.

"Великі блокування COVID і масове тестування в Китаї позначаються на ринках нафти через проблеми з попитом, - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets. - Крім того, шанси на те, що ФРС продовжить агресивне підвищення ставок, збільшаться, якщо індекс споживчих цін США вийде більш гарячим, ніж очікувалося".

Дані індексу споживчих цін США будуть опубліковані у вівторок, і, хоча очікується, що рівень базової інфляції може показати пік, Європейський центральний банк і Федеральна резервна система готові до подальшого підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією.

Це може підняти вартість долара США по відношенню до інших світових валют і зробити номіновану в доларах нафту дорожчою для інвесторів.

Занепокоєння з приводу скорочення запасів також сприяло зростанню цін.

У Сполучених Штатах стратегічний нафтовий резерв (SPR) скоротився на 8,4 млн барелів до 434,1 млн барелів за тиждень, що закінчився 9 вересня, що є найнижчим показником з жовтня 1984 року.

Президент США Джо Байден в березні встановив план випуску 1 мільйона барелів на день протягом шести місяців з SPR, щоб впоратися з високими цінами на паливо в США, які сприяли інфляції.

Перспективи відродження ядерної угоди Заходу з Іраном залишалися туманними. У понеділок Німеччина висловила жаль з приводу того, що Тегеран не відповів позитивно на пропозиції Європи про відновлення угоди 2015 року.