Мировые табачные гиганты могут закрыть заводы в Украине из-за нового закона

Компании "Филипп Моррис Украина", BAT, JTI и "Империал Тобакко" в Украине рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной радой законодательной нормы о государственном регулировании торговой наценки на их товары, сообщают СМИ.

Как заявил генеральный директор группы "Бритиш Американ Тобакко Украина" Саймон Уэлфорд в ходе сегодняшней пресс-конференции, факт принятия этого закона повлечет серьезные последствия для отрасли.

"Это отсутствие переходного периода и механизмов имплементации. В ближайшее время это подвергает наш бизнес рискам. Мы будем вынуждены рассмотреть вопрос производства нашей продукции на других фабриках, поскольку мы даже не до конца понимаем, как выполнять этот закон", - рассказал Уэлфорд.

По его словам, принятый во втором чтении законопроект 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

"За последние 3 месяца были внедрены несколько законов, которые мешают работе табачных компаний. Они приводят к рискам устойчивого развития. Власть должна отреагировать на наши заявления. Все табачные компании готовы к открытым диалогам, чтобы разумно развивать отрасль. Первый острый вопрос для нас - концепция свободного рынка, наценка на табачные изделия согласно закона 1049. Мы та отрасль, которая заинтересована в развитии экономики Украины", - отметил Саймон.

В свою очередь, генеральный директор "Империал Тобакко" в Украине Ростислав Чернак отметил, что такие законодательные инициативы могут повлечь за собой увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%. При этом он добавил, что за последние три года объем "теневого" табачного рынка вырос приблизительно в семь раз и это ежегодно стоило госбюджету 5 млрд грн.

В то же время Чернак спрогнозировал сокращение объемов производства сигарет на 25%.

"Такое падение на 25%, по нашим подсчетам, будет стоить госбюджету около 7 млрд грн. Поэтому мы призываем Верховную Раду пересмотреть законопроект 1049 и изъять из него поправку, которая устанавливает регулирование торговой наценки. Мы обращаемся с просьбой, чтобы в Украине заработал прозрачный законотворческий процесс наряду с открытым диалогом с крупнейшими инвесторами. А такие значительные изменения в налогообложении вынуждают нас пересмотреть наш бизнес в Украине", - сказал он.

На вопрос, какие конкретные последствия будут для всех компаний генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Михалис Александракис рассказал, что он не собирается уже завтра закрывать все фабрики, а предотвратить критические для них процессов в законодательной базе.

"Когда я приехал три года назад в Украину, то ежегодно компания продавала 40 млрд штук сигарет. Но за три года произошла сильная акцизная нагрузка. Поэтому теперь они могут производить 25 млрд штук сигарет в год. В целом табачная индустрия принесла в государственный бюджет 400 млн долларов в год и это только от экспорта", - заявил Михалис.

Как сообщается, 4 октября Верховная Рада приняла в целом законопроекты о введении единого счета для уплаты налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

После принятия этих законопроектов представители ассоциации "Укртютюн" заявили, что отдельные нормы принятого Верховной Радой законопроекта о введении единого счета для уплаты налогов и сборов могут привести к росту средней цены на сигареты на 18%.

Также сообщается, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") 7 октября 2019 года зарегестрировал проект Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом "Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (реестр. №1049 от 29 августа 2019)". В пояснительной записке к проекту указано, что закон был принят с грубым нарушением требований Регламента, и в случае его отмены получится восстановить законность в деятельности единственного законодательного органа государства при принятии им законов, а также исключит возможность возникновения оснований для признания закона таким, что не соответствует Конституции Украины (является неконституционным).