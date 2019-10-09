Світові тютюнові гіганти можуть закрити заводи в Україні через новий закон

Компанії "Філіп Морріс Україна", BAT, JTI та "Імперіал Тобакко" в Україні розглядають можливість скорочення виробництва і подальшого закриття фабрик на території України через прийняття Верховною радою законодавчої норми про державне регулювання торгової націнки на їх товари, повідомляють ЗМІ.

Як заявив генеральний директор групи "Бритіш Американ Тобакко Україна" Саймон Уелфорд в ході сьогоднішньої прес-конференції, факт прийняття цього закону спричинить серйозні наслідки для галузі.

"Це відсутність перехідного періоду і механізмів імплементації. Найближчим часом це піддає наш бізнес ризикам. Ми будемо змушені розглянути питання виробництва нашої продукції на інших фабриках, оскільки ми навіть не до кінця розуміємо, як виконувати цей закон", - розповів Уелфорд.

За його словами, прийнятий у другому читанні законопроект 1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановлює фіксовану маржу для оптових і роздрібних торговців тютюновими виробами на рівні 7% і 13% від максимальної роздрібної ціни за пачку.

"За останні 3 місяці були впроваджені кілька законів, які заважають роботі тютюнових компаній. Вони призводять до ризиків сталого розвитку. Влада повинна відреагувати на наші заяви. Всі тютюнові компанії готові до відкритих діалогів, щоб розумно розвивати галузь. Перше гостре питання для нас - концепція вільного ринку, націнка на тютюнові вироби згідно закону 1049. Ми та галузь, яка зацікавлена у розвитку економіки України", - зазначив Саймон.

У свою чергу, генеральний директор "Імперіал Тобакко" в Україні Ростислав Чернак зазначив, що такі законодавчі ініціативи можуть спричинити за собою збільшення обсягів нелегальної торгівлі тютюновими виробами з 8,4% до 20%. При цьому він додав, що за останні три роки обсяг "тіньового" тютюнового ринку виріс приблизно в сім разів і це щорічно коштувало держбюджету 5 млрд грн.

У той же час Чернак спрогнозував скорочення обсягів виробництва сигарет на 25%.

"Таке падіння на 25%, за нашими підрахунками, коштуватиме держбюджету близько 7 млрд грн. Тому ми закликаємо Верховну Раду переглянути законопроект 1049 та вилучити з нього поправку, яка встановлює регулювання торговельної націнки. Ми звертаємося з проханням, щоб в Україні запрацював прозорий законотворчий процес поряд з відкритим діалогом з найбільшими інвесторами. А такі значні зміни в оподаткуванні змушують нас переглянути наш бізнес в Україні", - сказав він.

На питання, які конкретні наслідки будуть для всіх компаній генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Міхаліс Александракис розповів, що він не збирається вже завтра закривати всі фабрики, а запобігти критичним для них процесам в законодавчій базі.

"Коли я приїхав три роки тому в Україну, то щорічно компанія продавала 40 млрд штук сигарет. Але за три роки сталося сильне акцизне навантаження. Тому тепер вони можуть виробляти 25 млрд штук сигарет на рік. В цілому тютюнова індустрія принесла в державний бюджет 400 млн доларів в рік і це тільки від експорту", - заявив Міхаліс.

Як повідомляється, 4 жовтня Верховна Рада прийняла в цілому законопроекти про введення єдиного рахунку для сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Після прийняття цих законопроектів представники асоціації "Укртютюн" заявили, що окремі норми прийнятого Верховною Радою законопроекту про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів можуть призвести до зростання середньої ціни на сигарети на 18%.

Також повідомляється, що народний депутат України Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") 7 жовтня 2019 року зареєстрував проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні і в цілому "Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (реєстр. №1049 від 29 серпня 2019)". У пояснювальній записці до проекту зазначено, що закон був прийнятий з грубим порушенням вимог Регламенту, і в разі його скасування вийде відновити законність у діяльності єдиного законодавчого органу держави при прийнятті законів, а також виключить можливість виникнення підстав для визнання закону таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним).