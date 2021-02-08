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Мировые рынки выросли до максимумов в надежде на восстановление экономики

Автор: Александр Белоус

Мировые фондовые рынки в понедельник, 8 февраля, поднялись до максимальных значений в истории. Основные индексы Уолл-стрит также достигли рекордных максимумов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Конгресс США в пятницу одобрил план бюджета, который позволит реализовать законопроект о борьбе с коронавирусом в ближайшие недели без поддержки республиканцев.

Настроения поднял комментарий министра финансов США Джанет Йеллен о том, что если Конгресс одобрит план на 1,9 триллиона долларов, в следующем году страна вернется к полной занятости.

"Сейчас у нас сложилась ситуация, когда демократам не требуется республиканское одобрение, чтобы продвигаться вперед с полным пакетом стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов", - сказал Томас Хейс, управляющий член Great Hill Capital LLC в Нью-Йорке.

Индекс Dow Jones вырос на 0,58%, до 31 329,64, S&P 500 вырос на 0,51%, до 3906,71, а индекс Nasdaq Ce вырос на 0,67%, до 13 949,47.

Индексы S&P 500 и Dow растут шестую сессию подряд, что стало их самой продолжительной полосой роста с августа.

Индекс мировых фондовых индексов MSCI 50 стран достиг девятого рекордного максимума за 2021 год,

Цены на нефть выросли до самого высокого уровня за более чем год, подняв акции энергетических компаний на 2,2%. Нефть Brent подорожала до 60 долларов за баррель.

Прогресс в усилиях по вакцинации и оптимистичная прибыль за четвертый квартал помогли инвесторам избавиться от опасений по поводу краткосрочного отката акций из-за завышенных оценок и увеличения числа случаев заражения коронавирусом.

Биткойн вырос более чем на 10% до рекордного уровня после того, как Tesla Inc заявила, что инвестировала около 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту и начнет принимать платежи в биткойнах за свои автомобили и другие продукты. Акции Tesla выросли примерно на 2%.

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозу экспертов Конгресса, реальный валовой внутренний продукт США вернется к своему допандемическому уровню в середине 2021 года. Экономический рост, начавшийся в середине 2020 года, будет продолжаться до 2031 года.

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%. Обвал является худшим глобальным спадом мирного времени со времен Великой депрессии.

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