Мировые рынки акций сильно пострадали от обвала облигаций

Индекс MSCI Emerging Markets испытал самое большое дневное падение почти за 10 месяцев и упал на 3,1%. Мировой индекс акций MSCI, который отслеживает акции в 50 странах, упал на 1,1% и приближается к худшей неделе за месяц.

Пятничное падение было спровоцировано ударом по облигациям, поскольку растущие инфляционные ожидания спровоцировали распродажу долговых активов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 1,4633% с годового максимума 1,614%, достигнутого в четверг.

"Однако в краткосрочной перспективе доходность облигаций может вырасти, поскольку продажа облигаций порождает рост доходности. Чем дольше это будет продолжаться, тем выше риск более серьезной коррекции на фондовых рынках ", - сказал Шейн Оливер, глава инвестиционной стратегии AMP.

Рынки хеджировали риск более раннего повышения ставок Федеральной резервной системой, хотя официальные лица на этой неделе пообещали неизменность политики.

Даже предположение о возможном прекращении потока сверхдешевых денег вызвала дрожь на мировых фондовых рынках, которые регулярно достигают рекордных максимумов

Рост доходности казначейских облигаций также вызвал потрясения на развивающихся рынках, которые опасались, что более высокая доходность, предлагаемая в Соединенных Штатах, может привлечь средства.

Под давлением рискованных активов биткойн упал на 5% до 44 713 долларов, пережив худшую неделю с марта.

Нефть марки Brent упала на 1,4% до 65,89 доллара, а нефть WTI упала на 2% до 62,26 долларов за баррель.