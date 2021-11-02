Мировые лидеры договорились к 2030 году решить проблему вырубки лесов

Более 100 мировых лидеров пообещали к 2030 году положить конец процессу исчезновению лесов на планете. Это стало первой крупной договоренностью в рамках проходящего в Глазго саммита по климату.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на BBC .

Договоренность включает выделение 20 млрд долларов, часть из которых пойдет на восстановление уже пострадавших лесных территорий и борьбу с лесными пожарами. Вырубка деревьев способствует изменению климата, поскольку приводит к истощению лесов, поглощающих CO2.

Среди стран, которые поддержали это решение, - Бразилия, Канада, Колумбия, США, Великобритания, Россия и Индонезия. В целом на эти страны приходится около 85% леса в мире.

Правительства 28 стран также примут обязательства исключить вырубку лесов из мировой торговли продуктами питания и другими сельскохозяйственными продуктами, такими как пальмовое масло, соя и какао. Эти отрасли способствуют потере лесов из-за вырубки деревьев для освобождения места для выпаса животных или выращивания сельскохозяйственных культур.