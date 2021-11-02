RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Світові лідери домовилися до 2030 року вирішити проблему вирубки лісів

Автор: Анастасія Рокитна

Більше 100 світових лідерів пообіцяли до 2030 року покласти край процесу зникнення лісів на планеті. Це стало першою великою домовленістю в рамках саміту з клімату, що проходить в Глазго.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Домовленість включає виділення 20 млрд доларів, частина з яких піде на відновлення вже постраждалих лісових територій і боротьбу з лісовими пожежами. Вирубка дерев сприяє зміні клімату, оскільки призводить до виснаження лісів, що поглинають CO2.

Серед країн, які підтримали це рішення, - Бразилія, Канада, Колумбія, США, Великобританія, Росія та Індонезія. В цілому на ці країни припадає близько 85% лісу в світі.

Уряди 28 країн також приймуть зобов'язання виключити вирубку лісів зі світової торгівлі продуктами харчування та іншими сільськогосподарськими продуктами, такими як пальмова олія, соя і какао. Ці галузі сприяють втраті лісів через вирубку дерев для звільнення місця для випасу тварин або вирощування сільськогосподарських культур.

Читайте РБК-Україна в Google News
Глобальне потепління