Мировые котировки акций понизились из-за прогноза компании Daimler

Компания спрогнозировала низкий уровень прибыли

Мировые котировки акций понизились на фоне прогноза компании Daimler о низком уровне прибыли.Об этом пишет Reuters.

Как сообщается, запасы США упали вслед за снижением в Азии и Европе, поскольку беспокойство инвесторов направлено на перспективы глобальной торговли и роста.

Индекс S & P 500 упал, и индекс Dow Jones Industrial Average опубликовал восьмую прямую сделку после того, как Верховный суд постановил, что государства могут взимать налог с продаж через интернет-магазины.

Автопроизводители также оказались под давлением после того, как прогнозы Daimler и производство энергии снизились. Американские индексы отошли от своих минимумов на следующий день после сообщения о том, что высокопоставленные чиновники Белого дома пытаются возобновить переговоры с Китаем, чтобы избежать торговой войны.

Даже когда скептики сомневались в объяснении Daimler по поводу плохого прогноза, в повестке дня глобального рынка по-прежнему преобладают торговые угрозы и опасения, которые вызвали предупреждения со стороны центральных банков в среду и начинают проявляться в бизнес-цикле.

Stoxx Europe 600 упал до самого низкого уровня почти за два месяца. Акции развивающихся рынков и валюты отступили вместе с товарами. Ориентиры на акции в Гонконге, Сеуле и Шанхае упали как минимум на 1%. Запасы на Филиппинах вышли на медвежий рынок.

Напомним, фондовые рынки Европы пошли на снижение на фоне введения взаимных пошлин США и Китаем.