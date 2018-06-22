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Світові котирування акцій знизилися із-за прогнозу компанії Daimler

НовиниЕкономіка    22.06.2018 - 15:58
Фото: логотип компанії Daimler (daimler.com)
Фото: логотип компанії Daimler (daimler.com)

Компанія спрогнозувала низький рівень прибутку

Світові котирування акцій знизилися на тлі прогнозу компанії Daimler про низький рівень прибутку.Про це пише Reuters.

Як повідомляється, запаси США впали слідом за зниженням в Азії і Європі, оскільки занепокоєння інвесторів спрямована на перспективи глобальної торгівлі та зростання.

Індекс S & P 500 впав, і індекс Dow Jones Industrial Average опублікував восьму пряму угоду після того, як Верховний суд ухвалив, що держави можуть стягувати податок з продажів через інтернет-магазини.

Автовиробники також опинилися під тиском після того, як прогнози Daimler і виробництво енергії знизилися. Американські індекси відійшли від своїх мінімумів на наступний день після повідомлення про те, що високопоставлені чиновники Білого дому намагаються відновити переговори з Китаєм, щоб уникнути торговельної війни.

Навіть коли скептики сумнівалися в поясненні Daimler з приводу поганого прогнозу, в порядку денному глобального ринку, як і раніше, переважають торговельні загрози і побоювання, які викликали попередження з боку центральних банків у середу і починають проявлятися в бізнес-циклі.

Stoxx Europe 600 впав до найнижчого рівня майже за два місяці. Акції ринків, що розвиваються і валюти відступили разом з товарами. Орієнтири на акції в Гонконгу, Сеулі і Шанхаї впали як мінімум на 1%. Запаси на Філіппінах вийшли на ведмежий ринок.

Нагадаємо, фондові ринки Європи пішли на зниження на тлі введення взаємних мит США і Китаєм.

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Теги публікації: акции, котировки, мировая экономика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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