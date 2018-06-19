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Фондовые рынки Европы пошли на снижение на фоне введения взаимных пошлин США и Китаем

НовостиФинансы    19.06.2018 - 12:56
Фото: иллюстративное фото (sa.investing.com)
Фото: иллюстративное фото (sa.investing.com)

Более всего упал немецкий DAX - на 1,7%

Сегодня фондовые индексы Европы пошли на снижение на фоне усиливающихся протекционистских мер США и Китая, при этом наибольшие потери несут акции автомобильного, горнорудного и технологического секторов. Об этом сообщает Reuters.

"Основные фондовые индексы Европы снизились на 0,8-1,7%, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 10% пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов в ответ на решение Пекина повысить пошлины на американские товары общей стоимостью 50 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Так, панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 1,1%, достигнув минимальной отметки с 26 апреля, тогда как индекс акций еврозоны просел на 1,4%.

Немецкий DAX потерял более всех – 1,7%.

Наибольшее давление на рынок оказывают акции автопроизводителей. Цена бумаг Daimler, Volkswagen и BMW снизилась на 1,4-2,6%.

Индекс автомобильного сектора STOXX 600 достиг минимальной отметки за последние семь месяцев, поскольку трейдеры начали закладывать в цены увеличение пошлин.

Давление на основной европейский индекс, в частности, оказывают акции промышленного конгломерата Siemens, а также французского авиапроизводителя Airbus.

Индекс горнорудного сектора снизился на 2,4% на фоне падения цен на нефть из-за эскалации напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Напомним, Министерство иностранных дел Китая призывает Соединенные Штаты воздержаться от угроз ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов.

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Теги публикации: Евросоюз, фондовый рынок  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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