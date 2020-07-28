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Мировой туризм потерял 320 млрд долларов из-за пандемии коронавируса, - ООН

Киев, Вторник 28 июля 2020 17:15
Мировой туризм потерял 320 млрд долларов из-за пандемии коронавируса, - ООН
Фото: мировому туризму нанесен огромный ущерб (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В мае 2020 года туристические потоки почти полностью остановились

Пандемия коронавируса нанесла мировому туризму ущерб на 320 млрд долларов. Только в мае 2020 года число международных туристов сократилось на 98% по сравнению с маем предыдущего года.

Об этом говорится в публикации Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

По оценкам UNWTO, ущерб от пандемии уже в три раза превысил последствия глобального экономического кризиса 2009 года для мирового туризма. Сообщается, что почти полное закрытие границ привело к падению туристических потоков на 98% в мае 2020 года.

"Это привело к сокращению числа туристов на 300 млн туристов и потере 320 млрд долларов международных туристических поступлений", - говорится в сообщении.

Также в UNWTO отмечают, что резкое сокращение мирового туризма оставило миллионы людей без средств к существованию, в том числе жителей развивающихся стран. Большинство членов экспертной группы по туризму ожидают восстановление международного туризма ко второй половине 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина временно вводит безвизовый режим для туристов из Китая.

Ранее во Всемирной туристической организации прогнозировали, что в этом году глобальный туризм сократится на 70% по сравнению с прошлым годом.

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