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Світова криза: країни G20 вкладуть 5 трлн доларів у світову економіку

Новини » Фінансова криза 2020     26.03.2020 - 18:25
Світова криза: країни G20 вкладуть 5 трлн доларів у світову економіку
Фото: саміт G20 (twitter.com/ashoswai)

Також G20 нададуть допомогу ВООЗ у боротьбі з коронавірусом

Країни "Великої двадцятки" (G20) під час саміту прийняли рішення про вкладення 5 трлн доларів у світову економіку для подолання наслідків економічної кризи викликаного пандемією коронавірусу. Про це йдеться в підсумковій заяві саміту G20.

Також лідери G20 погодили виділення допомоги Всесвітньої організації охорони здоров'я для боротьби з коронавірусом.

"В даний час ми приймаємо термінові і енергійні заходи по підтримці наших економік, захисту працівників, найбільш постраждалих секторів, захисту вразливих верств населення за допомогою адекватного соціального захисту. Ми вкладаємо в світову економіку понад 5 трлн доларів в рамках цілеспрямованої бюджетної політики, економічних заходів і гарантійних схем протидії соціальним, економічним і фінансовим наслідків пандемії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 26 березня відбувся перший в історії саміт "Великої двадцятки" у форматі відеоконференції. Рішення про скликання позачергового саміту G20 минулого тижня прийняла Саудівська Аравія у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Також РБК-Україна писало, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін під час екстреного саміту "Великої двадцятки" (G20) виступив за відкриття кордонів для осіб, необхідних для боротьби з коронавірусом.

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