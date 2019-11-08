Мировой долг достиг рекордной суммы, - МВФ

Фото: Кристалина Георгиева (wikipedia.org)

Долг составляет около 230% мирового ВВП

Мировой долг, как государственный, так и частный, достиг рекордного уровня в 188 млрд долларов, что составляет 230% мирового ВВП. Об этом сообщала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая в Вашингтоне на 20-й конференции экономических исследований Annual Research Conference.

Как отметила Георгиева, основной движущей силой наращивания долга является частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности.

Однако, по ее словам, государственный долг в странах с развитой экономикой находится на уровнях, которых не было со времен Второй мировой войны. Кроме того, государственный долг стран с формирующимся рынком находится на уровне, который последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов.

Георгиева напомнила, что наращивание государственного долга во многом связано с политическим ответом на финансовый кризис 2008 года, когда частный долг перешел на государственный баланс, особенно в странах с развитой экономикой. Недавние исследования персонала МВФ показывают, что во время кризиса 2008 года прямая государственная поддержка только финансовых учреждений составила 1,6 трл долларов .

Как сообщало РБК-Украина, по данным МВФ, мировой долг в 2017 году достиг рекордных 184 трлн долларов, что эквивалентно 86 тыс. долларов на человека и более чем вдвое превышает средний доход на душу населения. В целом, по данным МВФ, объем мирового государственного и частного долга 190 странах составлял около 225% валового внутреннего продукта.