Світовий борг досяг рекордної суми, - МВФ

Фото: Крісталіна Георгієва (wikipedia.org)

Борг становить близько 230% світового ВВП

Світовий борг, як державний, так і приватний, досяг рекордного рівня в 188 млрд доларів, що становить 230% світового ВВП. Про це повідомила голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва, виступаючи у Вашингтоні на 20-й конференції економічних досліджень Annual Research Conference.

Як зазначила Георгієва, основною рушійною силою нарощування боргу є приватний сектор, на який нині припадає майже дві третини від загального рівня заборгованості.

Однак, за її словами, державний борг у країнах з розвиненою економікою перебуває на рівнях, яких не було з часів Другої світової війни. Крім того, державний борг країн з ринком, що формується, знаходиться на рівні, який останній раз спостерігався під час боргової кризи 1980-х років.

Георгієва нагадала, що збільшення державного боргу в чому пов'язане з політичною відповіддю на фінансову кризу 2008 року, коли приватний борг перейшов на державний баланс, особливо в країнах з розвинутою економікою. Недавні дослідження персоналу МВФ показують, що під час кризи 2008 року пряма державна підтримка тільки фінансових установ склала 1,6 трлн доларів .

Як повідомляло РБК-Україна, за даними МВФ, світовий борг в 2017 році досяг рекордних 184 трлн доларів, що еквівалентно 86 тис. доларів на людину і більш ніж удвічі перевищує середній дохід на душу населення. В цілому, за даними МВФ, обсяг світового державного та приватного боргу 190 країнах становив близько 225% валового внутрішнього продукту.