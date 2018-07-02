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Все мировое сообщество требует освобождения Сенцова, - Порошенко

НовостиПолитика    02.07.2018 - 00:24
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент Украины выступил на открытии концерта международного проекта "Пути дружбы. Равенна-Киев"

Все мировое сообщество требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинских политических заключенных, содержащихся на оккупированных территориях и в российских тюрьмах. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, говорится в сообщении пресс-центра главы государства.

Президент Украины выступил на открытии концерта международного проекта "Пути дружбы. Равенна-Киев", который прошел 1 июля в Киеве.

"Я также хотел бы вспомнить сегодня еще одного художника, который сейчас находится в тюрьме в России только за то, что он отказался сдать украинский паспорт, только за то, что он любит Украину. Его имя Олег Сенцов. И я также думаю, что мы здесь вместе можем выразить слова высокой солидарности со всем миром, который требует от Путина немедленного освобождения Сенцова и всех политических заключенных, заключены в тюрьму в Российской Федерации и на оккупированных территориях. Свободу Олегу Сенцову", - отметил Порошенко.

Напомним, президент заявил, что Украина должна укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова.

Сенцова не кормят принудительно, - адвокат Украина должна укреплять международный режим деоккупации Крыма, - Порошенко
Теги публикации: Порошенко Петр, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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