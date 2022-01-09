UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Миротворцы" ОДКБ в Казахстане: названы сроки работы миссии

Автор: Иванна Шовкун

Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) еще останется в Казахстане. Такое решение высказал командующий "миротворцами" ОДКБ Андрей Сердюков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, коллектиные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан. В настоящее время подоазделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных государственных, военных объектов и объектов социальной значимости", - заявил Сердюков.

По его словам, "миротворцы" ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки.

Напомним, лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют провести видеоконференцию 10 января. Будут обсуждать ситуацию в Казахстане.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан