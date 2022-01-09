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"Миротворцы" ОДКБ в Казахстане: названы сроки работы миссии

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Казахстан, Воскресенье 09 января 2022 15:15
"Миротворцы" ОДКБ в Казахстане: названы сроки работы миссии Фото: "миротворцы" ОДКБ еще останутся в Казахстане (tengrinews.kz)
Автор: Иванна Шовкун

Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) еще останется в Казахстане. Такое решение высказал командующий "миротворцами" ОДКБ Андрей Сердюков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, коллектиные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан. В настоящее время подоазделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных государственных, военных объектов и объектов социальной значимости", - заявил Сердюков.

По его словам, "миротворцы" ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки.

Напомним, лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют провести видеоконференцию 10 января. Будут обсуждать ситуацию в Казахстане.

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