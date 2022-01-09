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"Миротворці" ОДКБ у Казахстані: названо терміни роботи місії

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Казахстан, Неділя 09 січня 2022 15:15
"Миротворці" ОДКБ у Казахстані: названо терміни роботи місії Фото: "миротворці" ОДКБ ще залишаться у Казахстані (tengrinews.kz)
Автор: Іванна Шовкун

Миротворчий контингент Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) ще залишиться в Казахстані. Таке рішення висловив командувач "миротворцями" ОДКБ Андрій Сердюков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ, колективні миротворчі сили завершили розгортання на території Республіки Казахстан. В даний час підрозділи миротворчих сил виконують завдання з охорони важливих державних, військових об'єктів та об'єктів соціальної значущості", - заявив Сердюков.

За його словами, "миротворці" ОДКБ залишаться в Казахстані до повної стабілізації обстановки.

Нагадаємо, лідери країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) планують провести відеоконференцію 10 січня. Обговорюватимуть ситуацію в Казахстані.

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