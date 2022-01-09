"Миротворці" ОДКБ у Казахстані: названо терміни роботи місії

Миротворчий контингент Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) ще залишиться в Казахстані. Таке рішення висловив командувач "миротворцями" ОДКБ Андрій Сердюков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ, колективні миротворчі сили завершили розгортання на території Республіки Казахстан. В даний час підрозділи миротворчих сил виконують завдання з охорони важливих державних, військових об'єктів та об'єктів соціальної значущості", - заявив Сердюков.

За його словами, "миротворці" ОДКБ залишаться в Казахстані до повної стабілізації обстановки.