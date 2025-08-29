ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Миротворці ООН залишать Ліван: визначено кінцеві строки

Ліван, П'ятниця 29 серпня 2025 05:50
UA EN RU
Миротворці ООН залишать Ліван: визначено кінцеві строки Фото: миротворці ООН (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Рада Безпеки ООН одноголосно підтримала рішення про завершення миротворчої місії UNIFIL у Лівані до кінця 2026 року з подальшим виведенням персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідне рішення ухвалили 15 членів Ради 28 серпня після компромісних переговорів між Францією та США.

Так, місія UNIFIL діятиме до 31 грудня 2026 року. Після цієї дати миротворці протягом року розпочнуть поступове та безпечне скорочення присутності у тісній координації з урядом Лівану.

Виконуюча обов’язки посла США в ООН Дороті Шей наголосила, що це останнє продовження мандата, яке підтримають США. Вона зазначила, що безпекова ситуація в Лівані змінилася, і настав час для уряду країни взяти на себе більшу відповідальність.

Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам позитивно оцінив рішення, підкресливши його значення для поширення державного контролю на всю територію країни та виведення ізраїльських військ з окупованих земель.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон розкритикував місію, заявивши, що вона не змогла завадити "Хезболлі" зміцнити позиції на півдні Лівану.

Мандат UNIFIL було розширено у 2006 році після війни між Ізраїлем і "Хезболлою". Завданням миротворців було сприяти стабілізації південного Лівану. Однак фактично цей регіон залишився під впливом "Хезболли", що викликало постійні конфлікти з миротворцями.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року США виступили посередником у перемир’ї між Ліваном та Ізраїлем, яке стало можливим після більш ніж року бойових дій на тлі війни в Газі. Вашингтон просуває план роззброєння "Хезболли" та створення на півдні Лівану економічної зони розвитку за підтримки країн Перської затоки, щоб послабити залежність угруповання від іранського фінансування.

Нагадаємо, "Європейська трійка" ініціювала відновлення санкцій ООН проти Ірану, а США підтримали цей крок.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН
Новини
У передмісті Києва зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину
У передмісті Києва зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили