ru ua
Сб, 08 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мирные акции, зачистки и стрельба в Алматы: что сейчас происходит в Казахстане

Новина українською →
Суббота 08 января 2022 11:31
Мирные акции, зачистки и стрельба в Алматы: что сейчас происходит в Казахстане Фото: мирные акции в Казахстане (t.me/orda_kz)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 8 января 2022 года, продолжаются мирные протесты в ряде регионов Казахстана. Также местами силовики проводят зачистки, а в Алматы - эпицентре противостояний - до сих пор слышна стрельба.

РБК-Украина собрало актуальную информацию о ситуации в Казахстане.

Мирные акции

Мирные акции продолжаются сегодня на западе Казахстана. В частности, в Жанаозене на центральную площадь вышли около 1 000 человек. Они намерены продолжать протесты, пока все правительственные чиновники и члены парламента, кроме президента Касым-Жомарта Токаева, не уйдут в отставку.

Также прошел мирный митинг в Актау, но по его завершению начались задержания после того, как прокурор призвал протестующих разойтись.

Зачистки в регионах Казахстана

С центральных улиц Алматы с утра продолжают раздаваться выстрелы и звуки, похожие на взрывы. Подробностей о ситуации в крупнейшем городе пока нет.

В Жамбылской области в результате спецоперации задержаны 92 человека, 7 полицейских ранены и еще один погиб. Кроме того, в Таразе задержали 69 участников беспорядков, шестеро ликвидированы. В спецоперации также погиб один полицейский.

В Талдыкоргане с утра еще раздавались выстрелы в районе СИЗО, который накануне пытались захватить. Ситуация в городе стабильная, но интернета нет, а на двух работающих АЗС по-прежнему очереди.

Погром офисов правящей партии

На данный момент известно о погроме офисов партии Nur Otan в Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане. Ущерб пока не оценен, по предварительным данным, ранен один работник Жамбылского филиала, он находится в реанимации.

Деньги и транспорт

Банкоматы заправляют деньгами в отдельных регионах Казахстана со стабильной обстановкой. В том числе с 8 января в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, в Шымкенте, Актау и Туркестане.

Как заявили в Министерстве цифрового развития, доступ к платежным и информ-ресурсам будет по возможности обеспечиваться круглосуточно.

Общественный транспорт в Нур-Султане перевозит пассажиров, у которых нет возможности оплатить проезд, бесплатно. Контролеры не проверяют автобусы.

Напомним, ранее сообщалось о задержании порядка 4 400 человек на протестах и беспорядках в Казахстане.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане