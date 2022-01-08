Мирные акции, зачистки и стрельба в Алматы: что сейчас происходит в Казахстане

Сегодня, 8 января 2022 года, продолжаются мирные протесты в ряде регионов Казахстана. Также местами силовики проводят зачистки, а в Алматы - эпицентре противостояний - до сих пор слышна стрельба.

Мирные акции

Мирные акции продолжаются сегодня на западе Казахстана. В частности, в Жанаозене на центральную площадь вышли около 1 000 человек. Они намерены продолжать протесты, пока все правительственные чиновники и члены парламента, кроме президента Касым-Жомарта Токаева, не уйдут в отставку.

Также прошел мирный митинг в Актау, но по его завершению начались задержания после того, как прокурор призвал протестующих разойтись.

Зачистки в регионах Казахстана

С центральных улиц Алматы с утра продолжают раздаваться выстрелы и звуки, похожие на взрывы. Подробностей о ситуации в крупнейшем городе пока нет.

В Жамбылской области в результате спецоперации задержаны 92 человека, 7 полицейских ранены и еще один погиб. Кроме того, в Таразе задержали 69 участников беспорядков, шестеро ликвидированы. В спецоперации также погиб один полицейский.

В Талдыкоргане с утра еще раздавались выстрелы в районе СИЗО, который накануне пытались захватить. Ситуация в городе стабильная, но интернета нет, а на двух работающих АЗС по-прежнему очереди.

Погром офисов правящей партии

На данный момент известно о погроме офисов партии Nur Otan в Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане. Ущерб пока не оценен, по предварительным данным, ранен один работник Жамбылского филиала, он находится в реанимации.

Деньги и транспорт

Банкоматы заправляют деньгами в отдельных регионах Казахстана со стабильной обстановкой. В том числе с 8 января в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, в Шымкенте, Актау и Туркестане.

Как заявили в Министерстве цифрового развития, доступ к платежным и информ-ресурсам будет по возможности обеспечиваться круглосуточно.

Общественный транспорт в Нур-Султане перевозит пассажиров, у которых нет возможности оплатить проезд, бесплатно. Контролеры не проверяют автобусы.