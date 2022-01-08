ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мирні акції, зачистки і стрілянина в Алмати: що зараз відбувається в Казахстані

Новость на русском →
Субота 08 січня 2022 11:31
Мирні акції, зачистки і стрілянина в Алмати: що зараз відбувається в Казахстані Фото: мирні акції в Казахстані (t.me/orda_kz)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні, 8 січня 2022 року, тривають мирні протести в ряді регіонів Казахстану. Також місцями силовики проводять зачистки, а в Алмати - епіцентрі протистоянь - досі чутна стрілянина.

РБК-Україна зібрало актуальну інформацію про ситуацію в Казахстані.

Мирні акції

Мирні акції тривають сьогодні на заході Казахстану. Зокрема, в Жанаозені на центральну площу вийшли близько 1 000 осіб. Вони мають намір продовжувати протести, поки всі урядовці і члени парламенту, крім президента Касим-Жомарта Токаєва, не підуть у відставку.

Також пройшов мирний мітинг в Актау, але по його завершенню почалися затримання після того, як прокурор закликав протестувальників розійтися.

Зачистки в регіонах Казахстану

З центральних вулиць Алмати з ранку продовжують лунати постріли і звуки, схожі на вибухи. Подробиць про ситуацію в великому місті поки немає.

У Жамбильській області в результаті спецоперації затримано 92 особи, 7 поліцейських поранено та ще один загинув. Крім того, в Таразі затримали 69 учасників заворушень, шестеро ліквідовані. У спецоперації також загинув один поліцейський.

У Талдикоргані з ранку ще лунали постріли в районі СІЗО, який напередодні намагалися захопити. Ситуація в місті стабільна, але інтернету немає, а на двох працюючих АЗС як і раніше черги.

Погром офісів правлячої партії

На даний момент відомо про погром офісів партії Nur Otan в Шимкенті, Таразі, Кизилорді, Талдикоргані. Збиток поки не оцінено, за попередніми даними, поранений один працівник Жамбильської філії, він знаходиться в реанімації.

Гроші і транспорт

Банкомати заправляють грошима в окремих регіонах Казахстану зі стабільною обстановкою. У тому числі з 8 січня в Актюбінській, Кизилординській, Східно-Казахстанській областях, в Шимкенті, Актау і Туркестані.

Як заявили в Міністерстві цифрового розвитку, доступ до платіжних та інформ-ресурсів буде по можливості забезпечуватися цілодобово.

Громадський транспорт в Нур-Султані перевозить пасажирів, у яких немає можливості оплатити проїзд, безкоштовно. Контролери не перевіряють автобуси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання близько 4 400 осіб на протестах і заворушеннях в Казахстані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані