Мирний процес: Зеленський назвав найскладніше питання після припинення вогню

"Питання територій найскладніше, після питання припинення вогню. Чому? Тому що припинення вогню розблокує шлях сторін до закінчення війни. А території, я вважаю, реально будуть точкою, яка дає можливість після вирішення цього питання закінчити війну", - наголосив глава держави.

Він додав, що питання припинення вогню складне, оскільки для цього потрібна сміливість і політична воля. При цьому в питанні територій потрібно буде пройти через складний діалог.

Зеленський звернув увагу, що партнери знають про "червоні лінії" України. Зокрема, Україна не визнаватиме на юридичному рівні контроль Росії над окупованими територіями.

"Це моя політична воля як президента. І це політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права і Конституції України", - пояснив він.