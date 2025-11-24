Рекорд воєнних злочинів РФ в Україні збігся з появою амністії в плані США

Так, як пише видання, український прокурор Віталій Довгаль у програмі 60 Minutes телеканалу CBS, сюжет якої вийшов в ефір 23 листопада заявив, що Україна офіційно розслідує понад 178 000 можливих воєнних злочинів Росії.

Ця заява пролунала саме тоді, коли Київ та Вашингтон вели інтенсивні переговори щодо спірного 28-пунктного мирного плану Дональда Трампа, який у початковому варіанті передбачав суттєві поступки Росії.

Масштаби російських злочинів безпрецедентні

За словами Довгаля, станом на початок осені в Україні було відкрито 178 391 кримінальне провадження щодо воєнних злочинів, скоєних російською армією від початку повномасштабного вторгнення. Такий обсяг справ, за даними CBS, фактично робить Україну "найбільшим місцем злочинності у світі" - вислів, який прозвучав у сюжеті журналіста Скотта Пеллі.

Пеллі нагадав, що минулого року він зустрівся з Володимиром Зеленським на дитячому майданчику в Києві, де російська ракета забрала життя дев’ятьох дітей та 10 дорослих. Журналіст зазначив, що це лише один із "багатьох смертельних ударів", які лягли в основу численних кримінальних проваджень.

Мирний план Трампа: вимога амністії викликає шок

Розкриття кількості воєнних злочинів збіглося з переговорами Києва і Вашингтона щодо мирного плану Трампа, який складається із 28 пунктів і передбачає:

передачу Росії додаткових територій;

повну амністію для російських військових, звинувачених у воєнних злочинах;

замороження конфлікту на умовах, вигідних Кремлю.

Саме вимога амністії стала одним із найбільш суперечливих пунктів, адже вона суперечить українському законодавству, міжнародному праву та очікуванням суспільства, яке пережило масові злочини окупантів.

Чи містить амністія оновлений план

У спільній недільній заяві США та України про "суттєвий прогрес" в переговорах не уточнюється, чи залишилася вимога амністії у оновленій версії плану. Сторони лише підтвердили, що продовжують консультації щодо деталей документа.

Україна неодноразово заявляла, що не прийме жодних рішень, які дозволять уникнути відповідальності за масові звірства - від Бучі до Краматорська.

Наразі міжнародні правозахисні організації вже задокументували тисячі випадків катувань, вбивств мирних жителів, насильницьких депортацій та ударів по цивільній інфраструктурі. Розслідування тривають у всіх областях України, де проходили або проходять бойові дії.

Україна наголошує: жоден мирний план не може суперечити праву на справедливість для жертв війни.