Рекорд воєнних злочинів РФ в Україні збігся з появою амністії в плані США

В Україні зафіксовано понад 178 тисяч воєнних злочинів на тлі переговорів щодо мирного плану Трампа та можливої амністії для Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аxios.
Так, як пише видання, український прокурор Віталій Довгаль у програмі 60 Minutes телеканалу CBS, сюжет якої вийшов в ефір 23 листопада заявив, що Україна офіційно розслідує понад 178 000 можливих воєнних злочинів Росії.
Ця заява пролунала саме тоді, коли Київ та Вашингтон вели інтенсивні переговори щодо спірного 28-пунктного мирного плану Дональда Трампа, який у початковому варіанті передбачав суттєві поступки Росії.
За словами Довгаля, станом на початок осені в Україні було відкрито 178 391 кримінальне провадження щодо воєнних злочинів, скоєних російською армією від початку повномасштабного вторгнення. Такий обсяг справ, за даними CBS, фактично робить Україну "найбільшим місцем злочинності у світі" - вислів, який прозвучав у сюжеті журналіста Скотта Пеллі.
Пеллі нагадав, що минулого року він зустрівся з Володимиром Зеленським на дитячому майданчику в Києві, де російська ракета забрала життя дев’ятьох дітей та 10 дорослих. Журналіст зазначив, що це лише один із "багатьох смертельних ударів", які лягли в основу численних кримінальних проваджень.
Розкриття кількості воєнних злочинів збіглося з переговорами Києва і Вашингтона щодо мирного плану Трампа, який складається із 28 пунктів і передбачає:
Саме вимога амністії стала одним із найбільш суперечливих пунктів, адже вона суперечить українському законодавству, міжнародному праву та очікуванням суспільства, яке пережило масові злочини окупантів.
У спільній недільній заяві США та України про "суттєвий прогрес" в переговорах не уточнюється, чи залишилася вимога амністії у оновленій версії плану. Сторони лише підтвердили, що продовжують консультації щодо деталей документа.
Україна неодноразово заявляла, що не прийме жодних рішень, які дозволять уникнути відповідальності за масові звірства - від Бучі до Краматорська.
Наразі міжнародні правозахисні організації вже задокументували тисячі випадків катувань, вбивств мирних жителів, насильницьких депортацій та ударів по цивільній інфраструктурі. Розслідування тривають у всіх областях України, де проходили або проходять бойові дії.
Україна наголошує: жоден мирний план не може суперечити праву на справедливість для жертв війни.
Нагадаємо, у неділю, 23 листопада у Женеві між США, Україною та Європою відбувались консультації, щоб зробити документ більш вигідним для Києва.
За підсумками переговорів Україна та США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру і домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.