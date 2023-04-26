"Мирний план" і не тільки. Никифоров розкрив деталі розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна

За його словами, важливим був сам факт переговорів, оскільки вони відновили діалог між країнами. При цьому така подія збіглася з призначенням посла у Китаї. Прессекретар вважає, що це може ознаменувати розвиток українсько-китайських відносин.

"Це лише початок діалогу. Нас поінформували, що Китай призначить таку людину (спецпредставника - ред.), десь бачив її ім'я. Подивимося з чим вона приїде. Я так розумію, що приїде, щоб докладно зрозуміти нашу позицію. Ми позитивно налаштовані на такий прямий діалог з Китаєм", - зазначив Никифоров.

Він додав, що однією з тем обговорень стали мирні ініціативи для завершення війни Росії проти України.

"Відбувся обмін думками, тобто голова КНР уже особисто представив китайський "мирний план", який є у публічному просторі і дуже відомий. Президент України розповів про свою формулу миру, яка є для нас пріоритетною. Приємно, що є певні моменти, такі точки перетину" , - розповів прессекретар.

Він уточнив, що погляди України та Китаю збігаються у питанні невикористання ядерної зброї, її нерозповсюдження. Також Пекін погодився, що не можна брати у заручники ядерні об'єкти.

"Це ті точки перетину, з яких можна починати розвивати цей діалог. Також приємно, що Китай зацікавлений у відновленні миру", - додав Никифоров.

Він також підкреслив, що поки що зарано ставити будь-які оцінки переговорам лідерів, оскільки це лише перший крок до відновлення відносин між країнами.