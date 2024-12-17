До мирних переговорів потрібно підштовхувати Росію, а не Україну, - голова МЗС Польщі

"Розподіл завдань має бути таким, щоб і Сполучені Штати, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", - заявив Сікорський.

Голова МЗС Польщі також переконаний, що ЄС потрібно "ще більше мобілізуватися" на тлі майбутнього приходу до влади адміністрації Дональда Трампа.

Як повідомляє "Польське радіо", голова Сікорський запевнив, що польське головування в Раді Європейського Союзу в першій половині наступного року має сприяти досягненню згоди щодо подальших санкцій проти Росії.

"За нашого головування ми сподіваємося ущільнити вже накладені санкції і накласти нові, особливо на так званий російський тіньовий флот, тобто на ці дуже небезпечні танкери, які призводять до гігантського забруднення середовища, як зараз на Азовському морі, і які є загрозою як геополітичною, так і економічною", - сказав Сікорський.