Мирні переговори щодо війни в Україні неможливі без Росії та Китаю, - Павел

Мирні переговори щодо війни в Україні неможливі без Росії та Китаю. Пекін повинен узяти на себе більшу відповідальність за мир у всьому світі на основі правил, а не на основі того, у кого більша армія або економічна міць.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чеські новини".

За його словами, наприкінці цього року або на початку наступного очікує на деякі зміни в конфлікті. Такий розвиток подій, заявив Павел, буде пов'язаний з тим, що цього року у великих країнах пройде велика кількість важливих виборів, першими з яких стануть президентські у США.

Президент Чехії зазначив, що ще одним фактором є втома від війни, яка позначається на обох ворогуючих сторонах.

"Якщо це можливо (участь Росії у другому саміті миру, - ред.), то подивимося, що принесуть найближчі місяці. Але в будь-якому разі це необхідно і бажано", - сказав він.

Однак, за його словами, переговори не матимуть сенсу, якщо Росія вестиме їх так, як вона вела досі, висуваючи, по суті, капітуляційні умови.

"Але без Росії та Китаю за столом мирні переговори справді не відбудуться", - зазначив він.

Тому, за словами чеського президента, Китай має відігравати ту роль, яку він хотів би відігравати сам.

"Тобто великого глобального гравця, яким він, безсумнівно, є в економіці, у фінансах, але, можливо, вже не в політиці примусу до миру", - додав він.

Павел вважає, що якщо Китай цього не зробить, Росія не відчує внутрішньої необхідності діяти.

"Навпаки, вона спробує отримати переваги для себе. Чи то на полі бою, чи то в галузі міжнародної політики", - зазначив він.