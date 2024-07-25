Мирные переговоры по войне в Украине невозможны без России и Китая, - Павел

Мирные переговоры по войне в Украине невозможны без России и Китая. Пекин должен взять на себя большую ответственность за мир во всем мире на основе правил, а не на основе того, у кого больше армия или экономическая мощь.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чешские новости".

По его словам, в конце этого года или в начале следующего ожидает некоторых изменений в конфликте. Такое развитие событий, заявил Павел, будет связано с тем, что в этом году в крупных странах пройдет большое количество важных выборов, первыми из которых станут президентские в США.

Президент Чехии отметил, что еще одним фактором усталость от войны, которая сказывается на обеих враждующих сторонах.

"Если это возможно (участие России во втором саммите мира, - ред.), то посмотрим, что принесут ближайшие месяцы. Но в любом случае это необходимо и желательно", - сказал он.

Однако, по его словам, переговоры не будут иметь смысла, если Россия будет вести их так, как она вела до сих пор, выдвигая, по сути, капитуляционные условия.

"Но без России и Китая за столом мирные переговоры действительно не состоятся", - отметил он.

Поэтому, по словам чешского президента, Китай должен играть ту роль, которую он хотел бы играть сам.

"То есть крупного глобального игрока, которым он, несомненно, является в экономике, в финансах, но, возможно, уже не в политике принуждения к миру", - добавил он.

Павел считает, что если Китай этого не сделает, Россия не почувствует внутренней необходимости действовать.

"Напротив, она попытается получить преимущества для себя. Будь то на поле боя или в области международной политики", - отметил он.