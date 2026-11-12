Мирні переговори щодо України вийдуть на новий рівень, - Стубб

Він наголосив, що найближчими тижнями відбудеться технічна зустріч у розширеному форматі за участю України, США, Росії та Європи.

Як пояснив Стубб, це стане наступним етапом переговорного процесу щодо припинення війни та передбачатиме безпосередню участь європейських представників.

Що важливо розуміти, досі переговори щодо врегулювання війни не проводилися за участю всіх чотирьох сторін одночасно.

Стубб також позитивно оцінив останні дипломатичні контакти. Зокрема, він вважає, що тристоронні переговори в Абу-Дабі за участю української, американської та російської делегацій стали важливим кроком для відновлення діалогу між сторонами, який раніше опинився під загрозою зриву.

Серед можливих практичних результатів переговорів фінський президент назвав масштабний обмін військовополоненими.

Водночас Стубб наголосив на необхідності залучення Європи до подальшого мирного процесу.

За його словами, тепер європейські країни прагнуть долучитися до переговорного процесу безпосередньо, адже його результати матимуть значний вплив на безпеку всього континенту.