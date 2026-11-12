Мирные переговоры по Украине выйдут на новый уровень, - Стубб

Он отметил, что в ближайшие недели состоится техническая встреча в расширенном формате с участием Украины, США, России и Европы.

Как пояснил Стубб, это станет следующим этапом переговорного процесса по прекращению войны и предполагает непосредственное участие европейских представителей.

Важно понимать, что до сих пор переговоры по урегулированию войны не проходили с одновременным участием всех четырех сторон.

Стубб также положительно оценил последние дипломатические контакты. В частности, он считает, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием украинской, американской и российской делегаций стали важным шагом на пути к возобновлению диалога между сторонами, который ранее оказался под угрозой срыва.

Среди возможных практических результатов переговоров финский президент назвал масштабный обмен военнопленными.

В то же время Стубб отметил необходимость привлечения Европы к дальнейшему мирному процессу.

По его словам, европейские страны теперь стремятся напрямую присоединиться к переговорам, поскольку их результаты будут иметь значительное влияние на безопасность всего континента.