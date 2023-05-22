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Мирна місія африканських лідерів: Кулеба вказав на важливий нюанс

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Понеділок 22 травня 2023 20:11
Мирна місія африканських лідерів: Кулеба вказав на важливий нюанс Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Африканські лідери, які хочуть приїхати до України з мирною місією, не говоритимуть від імені всіх країн континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"До нас їде група африканських лідерів. У них станом на сьогодні немає мандату Африканського союзу, тобто вони не говоритимуть від імені всієї Африки, говоритимуть виключно від імені своєї групи. Це важлива деталь, яку потрібно враховувати", - наголосив міністр.

За словами глави МЗС, наша країна відкрита до діалогу з усіма, хто готовий розмовляти та шукати рішення для війни Росії проти України.

Мирна ініціатива африканських лідерів

Варто зауважити, що президент ПАР Сіріл Рамафоса 16 травня заявив про готовність лідерів України та Росії прийняти місію глав низки країн Африки. Вони готуються обговорити питання мирного врегулювання війни РФ проти України.

Згодом заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що Україна готова вислухати пропозиції різних країн щодо завершення війни, але єдиним варіантом залишається формула миру президента Володимира Зеленського.

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