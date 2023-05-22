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Мирная миссия африканских лидеров: Кулеба указал на важный нюанс

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Понедельник 22 мая 2023 20:11
Мирная миссия африканских лидеров: Кулеба указал на важный нюанс Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Африканские лидеры, которые хотят приехать в Украину с мирной миссией, не будут говорить от имени всех стран континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"К нам едет группа африканских лидеров. У них по состоянию на сейчас нет мандата Африканского союза, то есть они не будут говорить от имени всей Африки, будут говорить исключительно от имени своей группы. Это важная деталь, которую нужно учитывать", - подчеркнул министр.

По словам главы МИД, наша страна открыта к диалогу со всеми, кто готов разговаривать и искать решение для войны России против Украины.

Мирная инициатива африканских лидеров

Стоит заметить, что президент ЮАР Сирил Рамафоса 16 мая заявил о готовности лидеров Украины и России принять миссию глав ряда стран Африки. Они готовятся обсудить вопрос мирного урегулирования войны РФ против Украины.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что Украина готова выслушать предложения разных стран по завершению войны, но единственным вариантом остается формула мира президента Владимира Зеленского.

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