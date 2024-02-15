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У Миргородському районі через нічну російську атаку сталася пожежа на складі

Четвер 15 лютого 2024 07:33
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У Миргородському районі через нічну російську атаку сталася пожежа на складі Фото: у Миргородському районі сталася пожежа через російську атаку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Миргородському районі Полтавської області сьогодні вночі, 15 лютого, було зафіксоване влучання у складське приміщення під час російської повітряної атаки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна.

За словами чиновника, внаслідок "прильоту" сталася пожежа в складському приміщенні на площі 100 квадратних метрів.

"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - зазначив очільник ОВА.

Повітряна атака по Україні вночі 15 лютого

Раніше повідомлялося, що близько опівночі російські загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Як пізніше повідомили в мерії, внаслідок ворожої атаки є щонайменше одна загибла. Загалом у громаді пролунали 2 вибухи, а ракета окупантів поцілила в район житлової забудови.

Також у Повітряних силах цієї ночі повідомляли про загрозу ракетних ударів і інших областях. Зокрема, під атаку потрапив Миргород, по якому ворог запускав, за попередньою інформацією, ракети типу Х-59. У мережі повідомляли про вибухи та роботу ППО.

Крім того, військові попередили про загрозу застосування противником балістичного ракетного озброєння по східних областях України.

Додамо, що вже вранці російські окупанти завдали масованого комбінованого ракетного удару по Україні. Вибухи лунали в Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі, в Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Наслідки нараді уточнюються.

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Миргород Пожежа Ракетний удар
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