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В Миргородском районе из-за ночной российской атаки произошел пожар на складе

Четверг 15 февраля 2024 07:33
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В Миргородском районе из-за ночной российской атаки произошел пожар на складе Фото: в Миргородском районе произошел пожар из-за российской атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Миргородском районе Полтавской области сегодня ночью, 15 февраля, было зафиксировано попадание в складское помещение во время российской воздушной атаки.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина.

По словам чиновника, в результате "прилета" произошел пожар в складском помещении на площади 100 квадратных метров.

"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметил глава ОВА.

Воздушная атака по Украине ночью 15 февраля

Ранее сообщалось, что около полуночи российские захватчики нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области. Как позже сообщили в мэрии, в результате вражеской атаки по меньшей мере одна погибшая. Всего в общине прогремели 2 взрыва, а ракета оккупантов попала в район жилой застройки.

Также в воздушных силах этой ночью сообщали об угрозе ракетных ударов и других областях. В частности, под атаку попал Миргород, по которому враг запускал, по предварительной информации, ракеты типа Х-59. В сети сообщали о взрывах и работе ПВО.

Кроме того, военные предупредили об угрозе применения противником баллистического ракетного вооружения по восточным областям Украины.

Добавим, что уже утром российские кафиры нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Последствия совещания уточняются.

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Миргород Пожар Ракетный удар
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