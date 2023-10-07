У Миргороді пролунав вибух. В ОВА розкрили деталі атаки росіян

В ніч на суботу, 7 жовтня, звуки схожі на вибух було чути у місті Миргород, що у Полтавській області. В ряді північних областей України оголошено сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та місцеві Telegram-канали.
За даними Повітряних сил, сигнал повітряної тривоги оголошено в Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Місцевих жителів попереджають про ракетну небезпеку та просять перебувати в укриттях.
О 00:10 суботи, 7 жовтня, моніторингові канали повідомили про вибух у місті Миргород.
Оновлено о 00:45.
Як повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, звук вибуху було чути у Миргородському районі. Однак інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі зʼясовується. Попередньо без постраждалих.
Оновлено о 00:15.
По всій території України оголошено про відбій повітряної тривоги. Інформації щодо постраждалих та руйнувань у Миргороді наразі немає.
В ніч на 6 жовтня росіяни знову атакували територію України - повітряну тривогу оголошували в східних, південних та центральних областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.