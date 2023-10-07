В Миргороде раздался взрыв. В ова раскрыли детали атаки россиян

По данным воздушных сил, сигнал воздушной тревоги объявлен в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Местные жители предупреждают о ракетной опасности и просят находиться в укрытиях.

В 00:10 субботы, 7 октября, мониторинговые каналы сообщили о взрыве в городе Миргороде.

Обновлено в 00:45.

Как сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, звук взрыва был слышен в Миргородском районе. Однако информация о враждебных попаданиях по критической или гражданской инфраструктуре выясняется. Предварительно без пострадавших.

Обновлено в 00:15.

По всей территории Украины объявлено об отбое воздушной тревоги. Информации о пострадавших и разрушениях в Миргороде пока нет.